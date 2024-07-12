Alaca’ın Sancı Köyü’nde 48 yaşındaki genç adam, ilaç içerek intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay, Alaca'ya bağlı Sancı köyünde meydana geldi. 48 yaşındaki R. T. (48), henüz bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu çok miktarda ilaç içti. R.S.’nin yakınları, genç adamın baygın hareketsiz olduğunu görmelerinin ardından durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapilan tetkikler ve müdahalenin ardindan ambulansla ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edililirken Hayatı tehlikesi bulunan R.S. (48) entübe edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatığı öğrenildi.