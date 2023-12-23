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KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İmambey Mahallesi Pazar Meydanında bulunan hamam 2886 sayılı yasanın 45-46 ve 47.maddeleri gereğince 09.01.2024 Salı günü saat:11.00 de Belediye encümeni huzurunda Belediye de yapılacak açık teklif usulü artıma ihalesi ile aylık 300,00 TL’den 1 ( Bir) yıllığına kiraya verilecektir.

2-İhaleye girebilmek için %3 geçici teminat olan 108,00 TL nin yatırılması şart olup, bu meblağ ihaleye müteakip % 6 kati teminata çevrilecektir.

3-İhaleye girebilmek için aşağıda yazılı şartlar aranır.

a)Kimlik Fotokopisi.

b)Kanuni ikametgah (Yerleşim Yeri ) belgesi.

c)Türkiye’ de tebligat için adres göstermesi.

d)İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri.

e)Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

f)İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden (ihale konusu) dolayı yargı kararıyla hüküm giymemiş olmak.

g)Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

h) İhaleye katılacak olanların, Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirilmesi şarttır.

i)İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonumuza dosya halinde teslim etmeleri şarttır.

4- Bu hususta tanzim edilen şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

Taliplilere ilanen duyurulur.20.12.2023