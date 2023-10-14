İLAN

OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

S.N MAHALLE ADA PARSEL ALAN (m2) HİSSE CİNSİ MUHAMMEN GEÇİCİ İHALE SAATİ BEDEL TEMİNATI TARİHİ 1 GÖLBAŞI 208 164 53,82 TAM ARSA 10.000,00 300,00 25.10.2023 10:00 2 GÖLBAŞI 208 165 58,21 TAM ARSA 10.000,00 300,00 25.10.2023 10:15 3 GÖLBAŞI 208 166 62,69 TAM ARSA 10.000,00 300,00 25.10.2023 10:30 4 GÖLBAŞI 208 167 67,11 TAM ARSA 12.000,00 360,00 25.10.2023 10:45 5 GÖLBAŞI 208 168 65,97 TAM ARSA 10.000,00 300,00 25.10.2023 11:00 6 GÖLBAŞI 208 160 196,44 TAM ARSA 45.000,00 1.350,00 25.10.2023 11:15 7 GÖLBAŞI 208 116 76,8 TAM ARSA 15.000,00 450,00 25.10.2023 11:30 8 GÖLBAŞI 208 117 1617,41 TAM ARSA 243.000,00 7.290,00 25.10.2023 11:45 9 GÖLBAŞI 208 118 1109,73 TAM ARSA 166.500,00 4.995,00 25.10.2023 13:15 10 GÖLBAŞI 210 17 328,79 TAM ARSA 50.000,00 1.500,00 25.10.2023 13:30 11 BİRTATLI 316 13 12,89 TAM ARSA 5.000,00 150,00 25.10.2023 13:45

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (35. madde (c) bendi) ile hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Oğuzlar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplanacak Belediye Encümeni marifeti ile yapılacaktır.

2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin;

Dilekçe, Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, ibraz edeceklerdir.

3-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Oğuzlar Belediye Başkanlığı (Mali Hizmetler Müdürlüğü)’nden 500,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

4-Başvuruların ihale tarih ve saatine kadar Belediye Başkanlığımıza yapılması gerekmektedir.

5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-İhtilafların çözüm yeri Çorum icra daireleri ve Mahkemelerdir.

7-İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilebilecektir.