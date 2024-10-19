AK Parti Sungurlu 8. İlçe Olağan Kongresi bugün gerçekleştirildi.
Özel İdare Konferans Salonunda düzenlenen 8. Olağan İlçe Kongresinde seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Nuh Aluç, yeniden AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı seçildi.
Kongreye AK Parti İl Koordinatörü Bahar Ayvazoglu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed İsmail Kap, İl Başkanı Murat Günay, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, önceki ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, gençlik kolları başkanları, kadın kolları başkanları, partiler katıldı.
Editör: Fatih Battar