Sungurlu’da eğitimci-yönetici Yalçın Akkaya, AK Parti İlçe Başkanlığının 19 Ekim’de düzenlenecek olan kongresinde İlçe Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Yalçın Akkaya yaptığı açıklamada, “AK Parti’nin özellikle son dönemlerinde Sungurlu’da meydanda olmaması, gündemi belirleyememesi bizi derinden üzmektedir. Bu boşluğu kapatmak ve memleketime daha iyi hizmetlerde bulunmak için aday oldum” dedi.

34 yıl gerek yurt içinde gerek Almanya Hamburg ve Münih bölgelerinde 2 dönem Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ettiğini ifade eden Yalçın Akkaya, son 6 yıldır da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü ve Eğitim Bir Sen İlçe Temsilcisi olarak ilçesine hizmet ettiğini kaydetti.

Yurt dışındaki bilgi, birikim ve deneyimlerini, yöneticilikteki tecrübelerini siyasete aktarmak ve Sungurlu’ya daha iyi hizmet etmek için yola çıktığını dile getiren Yalçın Akkaya, “Son dönemlerde ilçe teşkilatımızın siyaset arenasında olmaması kabul edilir bir durum değildir. AK Parti’mizi tekrar eski etkin günlerine kavuşturmak, birlik ve beraberliği sağlamak için aday oldum. Tüm kamu, kurum ve kuruluşları, sivil toplum teşkilatları ile muhalefet partileri dahil olmak üzere herkesle istişare ederek, Sungurlu’muzun sorunlarını çözmek için birlikte hareket edeceğiz” şeklinde belirtti.

“Sungurlu sadece ilçede yaşayan 50 bin kişilik bir nüfustan ibaret değildir” diyen Akkaya, “Şehir dışında yaşayan yaklaşık 300 bin hemşehrimiz ve civar il -ilçelerden insanların da geldiği büyük bir şehirdir. Güzel Sungurlu'muz daha iyi hizmet almaya hak etmektedir. Bunun içinde ekibimizle bu işe talibimiz, desteğinizi bekliyoruz. Niyet hayr akıbet hayr olur inşallah. İlçe Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde kaydetti.