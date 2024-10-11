Sungurlu Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkan Vekili olarak atanan Personel Asteğmen Hasan Yıldırım görevine başladı.

İlçeye gelerek görevine başlayan Personel Asteğmen Hasan Yıldırım, Sungurlu’da görev yapacağı için mutlu olduğunu söyledi. Yıldırım, “İlçeye gelerek görevime başladım. Sungurlu’da görev yapacak olmaktan dolayı mutluyum. Sungurlu şirin bir ilçe ve insanları sıcak kanlı. Gerçekten burada çalışmaktan ve ilçe halkına hizmet edecek olmaktan dolayı mutluyum.” dedi.

Aslen Adana’lı olan ve Mersin’de yaşayan Hasan Yıldırım, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetiminden mezun oldu. Üniversiteyi üçüncülükle bitirdi.