İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklere yönelik ‘Hayvancılık Desteklemeleri Eğitimi’ gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulamaları kapsamında eğitim programı düzenlendi.

Eğitim programında, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık desteklemeleri, arıcılık desteklemeleri ve çiğ süt desteklemeleri konularında bilgilendirme yapılarak, uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı.

Eğitimlerde hem üreticilere sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak hem de destekleme programlarının sağlıklı bir şekilde uygulanmasının sağlanması hedeflendiği belirtildi.