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Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer, ilçe müftüleri istişarede bulundu.

İlçe Müftülükleri arasında işbirliğini sağlamak ve istişarelerde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen Aralık ayı İlçe Müftüleri Toplantısı Dodurga’da yapıldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Fatih Kaya ve 13 ilçe müftüsü katıldı.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinin en verimli şekilde yürütülmesi, sosyal projelere ağırlık verilmesi, özellikle 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının yaygınlaştırılması ve bu eğitimin daha verimli hale getirilebilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.

İl Müftüsü Biçer, Dodurga Kaymakam Vekili Hakan Vatansever ve Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ı makamlarında ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim hediye etti.