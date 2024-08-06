Bursa'da pazar alanındaki seyyar satıcılar arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Ayağına mermi isabet eden vatandaşın hayatını 2 numara büyük ayakkabısı kurtardı.

Bursa'da pazar alanında çıkan silahlı kavgada akılalmaz bir olay yaşandı. 44 numara ayakkabı, bir seyyar satıcının hayatını kurtardı.

SEYYAR SATICILAR ARASINDA YER MESELESİ KAVGASI

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. (62) ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden tartışma çıktı.

KAVGA BÜYÜDÜ, SİLAHINA SARILDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ., tartıştığı kişiye doğru 2 el ateş açtı.

2 NUMARA İLE HAYATI KURTULDU

Mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti. K.D.'nin normalde 42 numara giydiği ve 44 numara ayakkabısının ayağında olması nedeniyle yaralanmadığı tespit edildi.

SALDIRGAN 3 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.İ.'yi aynı mahallede yaklaşık 3 dakika sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kıskıvrak yakaladı.

K.İ. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.