Önceki dönem CHP İl Genel Meclis Üyesi, meslektaşımız İlhami Türksal ile Derin Medya Sahibi Hüsrev Türksal’ın babaları Rafet Türksal (66) hayatını kaybetti.

Merhum Fatma ve Tevfik Türksal’ın oğulları, Haydar, Fikret, Dudu ve Münire Türksal’ın kardeşi, Mihriban Türksal’ın eşi, Fatma, İlhami ve Hüsrev Türksal’ın babası olan Rafet Türksal, aniden fenalaşması sonucu vefat etti.

Merhumun cenazesi 14 Ekim 2024 Pazartesi günü öğle namazı sonrası Merkez Kutluca köyünde toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.