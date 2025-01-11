1. Amatör Küme’de ilk haftada oynanacak Alaca derbisini ilimiz Klasman Hakemi Ahmet Ecevit yönetecek.

il Hakem Kurulu hafta sonu oynanacak amatör ligdeki maçların hakemlerini açıkladı. Alaca Belediyespor ile Alacagücüspor arasındaki maçı ilimiz Klasman Hakemi Ahmet Ecevit yönetecek.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları yönetecek hakemler şöyle:

U 15 LİGİ: Gençlerbirliği- İskilipspor: İsmail Sırma, Edanur Dölkeleş, Yunus Emre Yeşil. Alaca Belediyepor- Sungurlu Belediyespor: Mertcan Öğreten, Mahmutcan Doğan, Güler Karabörek. HE Kültürspor- İskilipgücüspor: Erdem Okumuş, Hasanberk Soytemiz, Hamide Nur Coşgun. Osmancık Belediyespor- Çorum Anadolu FK: Ramazan Boyraz, Mevlüt Dişçeken, Avne Yaşar. Mimar Sinanspor- Çorumspor: Emre Çelikcan, Yusuf Coşgun, Merve Kızılkaya, Hattuşa Gençlik- Vefa Gençlik: Nuriye Çınar Bal, Recep Talha Arslaner, Yunus Emre Özden.

U 18 LİGİ: Hattuşa Gençlik-Osmancıkgücüspor: Muammer Tekmen, Olcay Çetin, Yiğit Eymen Asiltürk. Mimar Sinanspor- Sungurlu Belediyespor: Nuriye Çınar Bal, Merve Esen, Meriç Devran Demiral. İskilipspor- HE Kültürspor: Mertcan Öğreten, Manmutcan Doğan, Güler Karabörk. Buharaspor- Gençlerbirliği: Lütfican Arduç, Zehra İşeri, Elvan Mert Armutcu.

1. AMATÖR KÜME: Alaca Belediyespor- Alacagücüspor: Ahmet Ecevit, Özkan Dağ, Erdal Uncuer. İskilipspor- İskilipgücüspor: İlhan Aycan, Fatih Koçak, Yunus Emre Tok. HE Kültürspor-Osmancıkgücüspor: Serhat Doğan, Ebubekir Kılcı, Mevlüt Dişçeken. Gülabibeyspor- Ulukavakspor; Ertuğrul Ramazan Boyraz, Taha Rahmi Atılgan, Lütfican Arduç.