Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, TOKİ ilk evim ve ilk evim arsa projesine başvuranların sorunlarını TBMM gündemine getirdi.

2022 yılında müjde olarak duyurulan ve iki yıl içerisinde biteceği açıklanan TOKİ projelerinin kuradan çıkan hiçbir hak sahibine teslim edilmediğini kaydeden Mehmet Tahtasız, Meclis Genel Kurulunda konu hakkında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Denizde kum biter, AKP'de boş vaat bitmez. 2022 yılında Cumhurbaşkanı tarafından TOKİ İlk Evim Arsa Projesi büyük bir müjde olarak duyuruldu. İki yıl içerisinde 250 bin konut teslim edilecekti, Türkiye'de ve Çorum ilimizde satılan arsalarda evler yapılacaktı. Dönemin Bakanı Murat Kurum şimdi İstanbul'da boş vaat veriyor ama önce Bakanlığı döneminde verdiği vaatlere sahip çıksın. Ev hayali olan 8 milyon yurttaşımız gibi Çorumlu hemşehrim Mehmet Eroğlu da 22/10/2022 yılında para yatırdı ve kuraya katıldı. "Asil olarak hak sahibi oldunuz. Asil Kura Sıra No: 145" Hemşehrim ve kurada ismi çıkanlar büyük bir sevinç yaşadı ancak AKP iktidarının boş vaatleri nedeniyle sevinçleri kursaklarında kaldı. Yıl 2024, ortada ne ev var ne de arsa. Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da da emekli, dul, yetim, şehit ve gaziler için "İlk Evim Arsa" kampanyası için 13 bin arsanın kurası çekildi. 1 kişi dahi arsasını teslim alamadı. TOKİ sosyal konut projesinde kuradan çıkan tüm halkımız gibi Çorumlu hemşehrilerimiz de kandırıldı ve hüsrana uğradı. Oy uğruna her seçim öncesi insanlarımızın hayalleriyle kim oynar. Verdiği sözleri kim tutmaz? AKP.”