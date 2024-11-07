Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma başladı. Duruşmada amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar yer aldı. Annenin baştan aşağı siyah giyinmesi dikkat çekti. Baş şüpheli Bahtiyar; amca ile anne arasında ilişki olduğunu, Salim Güran'ın bu yüzden Narin'i öldürdüğünü öne sürdü. İlişki itirafı sonrası baba Arif Güran fenalaştı. İşte tüm detaylar...

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, bugün Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Narin Güran cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada ilk duruşma başladı. Tutuklu bulundukları cezaevlerinden getirilen Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran, duruşma salonunda hazır bulundu.

BABA ARİF GÜRAN DA SALONDA

Mahkemeye Güran ailesi ile yakınları, Yüksel ve Enes Güran'ın 8 avukatı, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın da 1'er avukatı ile baba Arif Güran, Diyarbakır Barosu'ndan 30 avukat ve Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Abdülkadir Güleç ile önceki başkan Avukat Nahit Eren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Asu Kaya, Türkan Elçi, DEM Parti milletvekilleri Adalet Kaya, Meral Danış Beştaş, Ceylan Akça Cupolo da katıldı.

NEVZAT BAHTİYAR FARKLI YERE OTURTULDU

6'sı tutuklu 26 tanığın dinleneceği duruşmada Salim Güran solda önde, arkasında sırayla da Yüksel Güran ve Enes Güran oturdu. Nevzat Bahtiyar ise salonun sağ taraftaki kendisi için ayrılan yere oturdu.

ANNE BAŞTAN AŞAĞI SİYAH

Amca Güran'ın duruşmaya siyah takım elbise, beyaz gömlekle geldiği görüldü. Salim Güran ve Enes Güran'ın ardından salona getirilen anne Güran'ın baştan aşağı siyah giyinmesi dikkat çekti.

BABA GÜRAN AĞLADI

Gazeteci Emrullah Erdinç; duruşmaya müşteki olarak katılan baba Arif Güran'ın mahkeme salonunda ağladığını belirtti. Bu dosyada müşteki olan Güran, diğer dosyada delilleri karartmak ve suçluyu kayırmak suçundan sanık olarak yer alıyor.

NEVZAT BAHTİYAR: BASKI ALTINDA DEĞİLİM

Hakimin "Narin'i iştirakle öldürmekten yargılanıyorsun" diyerek söz verdiği Nevzat Bahtiyar, "Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Son verdiğim beyan geçerlidir" karşılığını verdi. Hakim Bahtiyar'ın ifadesini okurken Arif Güran'ın ağlama sesi duruşmayı böldü, hakim durup Güran'a baktıktan sonra soru sormaya devam etti:

Hakim: Baskı altında mısın?

Nevzat Bahtiyar: Baskı altında değilim. Suçu kabul etmem için kimse bana teklifte bulunmadı. Cezaevinde kimse yanıma gelmedi.

"SALİM BANA 'YÜKSEL İLE İLİŞKİYE GİRERKEN NARİN BİZİ GÖRDÜ' DEDİ"

Sözlerine devam eden Bahtiyar, "Amca Salim Güran bana 'Yüksel ile cinsel ilişkiye girerken Narin bizi gördü ve ben de öldürdüm' dedi." ifadesinde bulundu. Sonrasında hakim aradaki çelişkiyi sordu:

Hakim: HTS kayıtlarına göre soruyorum; 15.08 sen Salim ile buluşuyorsun, 15.15'te Narin geliyor, 15.08'te senin yanında ise Yüksel Güran ile nasıl ilişkiye giriyor? Zaman tutmuyor.

Nevzat Bahtiyar: Ben Salim'i sadece evimin bahçesinde sulama yaparken 10-15 dakika sonra yukarıdan gelirken gördüm. Salim ile eve girdiğinde bana sadece 'Narin'i kaybet' dedi.

Hakim: Eksik bölümler var, açıkla.

Nevzat Bahtiyar: Salim bana dereye parça parça at dedi.

Hakim: Daha önce böyle bir şey yaptın mı? Bu soğukkanlılık nerden geliyor?

Nevzat Bahtiyar: Beni tehdit ettiği için yapmak zorunda kaldım. Silah ile beni tehdit etti. Oğlun Muhammed'in kafasına ve senin kafana sıkarım dedi. Ben de korktum.

Hakim: Evde Enes ve Yüksel'i gördün mü

Nevzat Bahtiyar: Yok görmedim. Salim dışarı çıktı, battaniye getirdi. Ben evde yalnızdım kimseyi görmedim. Sonra Salim ile battaniyeye sardık. Ardından da benim arabanın yanına gittik o sırada kimse bizi görmedi. Kırmızı arabama koydum. O sırada Yüksel'i gördüm yukardan, ağlıyordu.

Hakim: Sen battaniyeye sardıktan sonra Salim ne yaptı?

Nevzat Bahtiyar: O da araba ile çıktı

Hakim: Tekrar soruyorum, ahıra ne zaman gittin?

Nevzat Bahtiyar: Battaniyeden çuvala koymak için ahıra gittim. Salim planlamadı benim aklıma geldi. Ben çuvala koydum.

Hakim: Narin'in kıyafetleri üstünde miydi?

Nevzat Bahtiyar: Evet, siyah tişört vardı ve çanta vardı.

Hakim: Salim'in arabasından çıkan DNA var. Arabasında, battaniyede ıslaklık var mı?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, hatırlamıyorum.

ARİF GÜRAN FENALAŞTI

Nevzat Bahtiyar'ın ilişki itirafı sonrası baba Arif Güran fenalaştı. Hakim, Güran'ın duruşmadan çıkartılmasını istedi. Baba Güran "Ne istediniz?" diyerek gözyaşlarıyla salondan ayrıldı.

"ORAYA ÇUVALI TAŞIDIĞIMI SADECE SALİM VE YÜKSEL BİLİYORDU"

Nevzat Bahtiyar, hakimin "Neden daha önce konuşmadınız?" sorusuna, "Salim'den korktum" yanıtını verdi. Sonrasında hakim tekrar tekrar Yüksel Güran'ı sordu ve diyalog şöyle devam etti:

Nevzat Bahtiyar: Narin'i evin içine koyduğumda, bizim evin üstü yüksekti tepede Yüksel'i gördüm eli yüzünde bana bakıyordu. Enes'i hiç görmedim.

Hakim: Narin'in nasıl öldüğünü biliyor musun?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum, boğulmuştur.

Hakim: Salim ile Yüksel senin anlattığına göre iştirak halinde Enes bu işin neresinde?

Nevzat: Hiçbir yerinde.

Hakim: Salim sana parçala demiş neden yapmadın?

Nevzat Bahtiyar: Yapamadım.

Hakim: Neden taş koydun?

Nevzat Bahtiyar: Öyle istedim.

Hakim: Neden taş koydun, Salim sana 'At' dedi, çuvalla atsan gidecekti ceset.

Nevzat Bahtiyar: Korktum, öyle yaptım. Benim oraya çuvalı taşıdığımı sadece Salim ve Yüksel biliyordu.

"SALİM ÇIPLAK MIYDI?"

Hakim, Bahtiyar'a Salim Güran ile ilgili soru yöneltti:

Hakim: Salim'in üzerinde ne vardı?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum

Hakim: Çıplak mı?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum

"NARİN'İ BATTANİYEYE BEN SARDIM"

Diyarbakır Barosu avukatları, Narin'in cansız bedenini nasıl dereye götürüp bıraktığıyla ilgili Nevzat Bahtiyar'a sorular yöneltti:

Avukat: Sen 15.26'da evin içindesin 15.35'te dışarı çıkıyorsun HTS kaydına göre. Bunca şey bu kadar kısa sürede mi oldu? Battaniye, terlik ve arabaya Narin'i koyman?

Nevzat Bahtiyar: Kaç dakika sürdü hatırlamıyorum.

Avukat: Narin'in çantası neredeydi?

Nevzat Bahtiyar: Boynundaydı.

Avukat: Battaniye kim sardı?

Nevzat Bahtiyar: Ben sardım. Bir tarafını ben tuttum, bir tarafını Salim sardı. İkimiz birlikte evden çıktık. Salim kapının önündeki terliği gördü ve "Narin'in terliklerini de al" dedi.

Avukat: Battaniye nasıldı, ne renkti?

Nevzat Bahtiyar: Hatırlamıyorum. Ahırımdaki oluktan aşağıya yavaşça battaniye ile birlikte attım. Sonra ahırda çuvala koyarak Narin'i arabaya koydum. Battaniyeyi dışarıya bıraktım.

Avukat: Narin'i koyarken derenin seviyesi ne kadardı?

Nevzat Bahtiyar: Orada su vardı. 40 veya 50 cm kadar su vardı.

Avukat: 38 dakika orada kalmışsın. Gitmen gelmen 4 dakika olsa 30 dakika ne yaptın orada?

Nevzat Bahtiyar: Ben elbiselerimi ve ayakkabılarımı çıkarmadım özenmedim çalıları ben koymadım. Zamanı bilmiyorum. Çıktım baldızım Zeyneplere peynir almaya gittim. Çay içtim.

Avukat: Sen suya girmedin mi?

Nevzat Bahtiyar: Girmedim. 40-50 cm su vardı ama ben suya girmedim.

Avukat: Sen o dereyi iyi biliyorsun değil mi?

Nevzat Bahtiyar: Evet, biliyorum.

Hakim: Neden oraya bırakmaya karar verdin?

Nevzat Bahtiyar: Patika yol orasıydı.

Avukat: 38 dakika boyunca oradasın delille tespitli. Sen Narin'i oraya saklarken bacağı dışarda, haliyle hiç mi düşünmedin mi bir hayvan gelir diye.

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum ben hayvan yer diye düşünmedim. Ben tek taş bıraktım. Bilen sadece Salim'di Salim de tam yerini bilmiyordu.

Avukat: Birçok Güran ailesi neden kayıtlarını sildi.

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum.

ARİF GÜRAN BAĞIRDI: SENİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM

Baş şüpheli Bahtiyar'ın Narin'i suya nasıl bıraktığını anlattığı sırada baba Arif Güran "Seni Allah'a havale ediyorum" diyerek bağırdı.

"ARALARINDAKİ İLİŞKİYİ DAHA ÖNCE BİLİYOR MUYDUN?"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da Nevzat Bahtiyar'a sorular yöneltti:

Avukat: Salim Güran ile Yüksel Güran arasındaki ilişkiyi daha önce biliyor muydunuz?

Nevzat Bahtiyar: Hayır, bilmiyordum.

Avukat: Narin bu olayı nasıl görmüş?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum.

Avukat: Ama ilişki sırasında gördüğünü mü söyledi size?

Nevzat Bahtiyar: Bilmiyorum.

"AMCAN SALİM'İN KIZLARIYLA İLİŞKİYE GİRDİN Mİ?"

Nevzat Güran'ın ardından ağabey Enes Güran'ın ifadesine geçildi. Hakim şu soruları yöneltti:

Hakim: Senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor.

Nevzat Bahtiyar: Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok.

Hakim: Salim'in kızlarıyla aranda sorun var mı?

Nevzat Bahtiyar: Hayır.

Hakim: Onlarla bir ilişkiye girdin mi?

Hakim: Hayır.

Anne Yüksel Güran, Narin'in aranma sürecinde "Bizden şüphelenirler diye söylememiştim. O gün, askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı bizim arka bahçede tütün içip, bir köpeğe zarar veriyorlardı. 'Yapmayın, günahtır' dedim" ifadelerini kullanmış, bu sözler soruşturmanın seyrini değiştirmişti.

İLİŞKİ SORUSUNA TEPKİ GÖSTERDİ, HAKİM ÖZÜR DİLEDİ

Enes Güran, amcasıyla annesi arasında bir ilişki olduğuna dair soruya ise tepki gösterdi:

Hakim: Narin, anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi?

Enes Güran: Sayın hakim o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü.

Hakim: Haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum.

ENES GÜRAN'IN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ

Kolundaki diş izleri günlerce konuşulan Enes Güran, bu konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

Avukat: Kolunu nasıl ısırdın, gösterir misin?

Enes Güran: (Kolunu açıp nasıl ısırdığını göstererek) Sert bir şekilde ısırdım kolumu, buradan sıkıp koltuğa bastırdım.

İDDİANAMEDEN

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

4 SANIK CİNAYET SAATİ AYNI EVDE

Narin Güran cinayetinde 4 sanığın, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre cinayet saati aynı evde oldukları tespit edildi. İddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında tüm şüphelilerinin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması, zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır."