Amatör Futbolda sezonun ilk şampiyonluk kupasını Vefaspor aldı.

U 14’de şampiyonluğu daha önce garantileyen Vefaspor son maçında Osmancık Kandiberspor’a 3-1 mağlup olarak kupayı ilk yenilgisinin ardından aldı.

Grup ve play-off maçlarını yenilgisiz tamamlayan ve son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantileyen Vefaspor Mimar Sinan sahasında karlı zeminde oynanan maçta rakibi önünde beklenen performansı gösteremedi.

Kandiberspor 11. dakikada Mert ile 1-0 öne geçti. Golün hemen ardından Vefaspor Emir ile skoru 1-1 yaptı.

İlk yarının son dakikasında Furkan ile yeniden öne geçen Kandiberspor son dakikalarda Furkan’ın ikinci golü ile şampiyon rakibini 3-1 yenerek ligi üçüncü olarak tamamladı.

Vefaspor bu mağlubiyete rağmen şampiyonluk kupasını alınken Osmancık Kandiberspor ise bu galibiyet ile üçüncülük için Gençlerbirliğine karşı bir gol averajla üçüncülük kupası ile sezonu tamamladı.

Bu maçın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.