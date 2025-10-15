Çorum’un Alaca ilçesinde ilköğretim okulu öğrencilerine yangın konusunda eğitim verildi.

Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alaca Belediyesi İtfaiye Amirliği iş birliğiyle ilköğretim öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi.

Eğitimde öğrenciler yangınlar sırasında nasıl hareket edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak öğrendi.

Eğitimin ardından düzenlenen tatbikat kapsamında okul binasında senaryo gereği yangın alarmı verildi, öğrenciler ve öğretmenler güvenli şekilde tahliye edildi.

Ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.