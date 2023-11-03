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Salim Yönden tarafından 2004 yılında 150 m2 alanda kurulan İmaj Kalıp, bugün 4500 m2'si kapalı olmak üzere 12 bin m2 alanda üretimini sürdürüyor.

Şirket un ve yem sanayicilerinden, medikale kadar geniş bir yelpazede sanayicilere hizmet veriyor.

Ekonomi Dergisi’ne konuşan İmaj Kalıp Genel Müdürü Salim Yönden, firmaları hakkında şu bilgileri verdi;

“İmaj Kalıp Kesme, Sivama, Plastik kalıp imalatı ve Talaşlı İmalat üzerine Çorum K.S.S'de 150 m2 alanda hizmet vermeye başladık. Üretim alanımız 2016 yılında 1000 m2'ye çıktı. Artan talep firmamızda yeniden genişleme ihtiyacı doğurdu ve 2018 yılında Çorum OSB'de 4500 m2'si kapalı 7500 m2'si açık olmak üzere 12.000 m2 alanda üretime geçtik. Kalite ve müşteri memnuniyetini eş değer görmesi sebebi ile kısa sürede gerek yurt içinde gerekse yurt dışında farklı sektörlerde birçok başarılı projeye imza attık. Kalıp üretimine sektörün ayrılmaz parçalarından biri olan plastik enjeksiyonu da bünyemize katarak vizyonumuzu genişlettik. Un firmaları ve yem sektöründen, medikal sektörüne kadar binlerce ürün ve hizmeti müşterilerimizle buluşturuyoruz. Plastik enjeksiyon ve enjeksiyon kalıp alanında müşterilerinin taleplerine en uygun çözümü sunmayı kendimize misyon edindik. Ticari prensiplerimizde; bilginin doğru ve verimli aktarılması ön planda yer alıyor. Teknik kapasitemiz, AR-GE konusundaki hassasiyetimiz ve müşteri memnuniyeti konusundaki özverili çalışmalarımızla her zaman dinamik kalmayı başardık.

Sektör olarak 2020 yılında aksaklık olmadan üretim yapmış olduğumuz bir yıl oldu. 2021 yılında 4000 metrekare ek tesis kapalı alan yaparak yatırımlarımızı artırmış bulunmaktayız. Bu yatırımla üretim kapasitesi yüzde 70 arttı. Fuarlara katılarak yeni yüzler ve farklı pazarlara girmek ilk hedeflerimizden biri olacaktır.

AR-GE ÇALIŞMALARINA BÜYÜK BÜTÇE AYIRIYORUZ"

Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. 2021 Yılda faaliyete geçirmiş olduğumuz yatırımızda fazla iş ve iş gücü hedefimizi tutturmuş bulunmaktayız ayrıca GES Projesine yapmış olduğumuz yatırımımızda varsayarsak Hem enerji ihtiyacımızı karşılayıp hem de bütçemize katkı sağlamıştır.

2022 yılında hedeflenen bir yatırım olmadığı geçmişte yapmış olduğumuz yatırımları bitirip istemiş olduğumuz hedefe ulaşmak tek gayemiz. Ar-Ge çalışmalarına büyük bütçeler ayrılıyor ve bu çalışmalardan gayet güzel neticeler alınıyor. Gelişmekte olan teknolojiye entegre edilen her ürün ön plana çıkacaktır. Sektörde yetişmiş kalifiyeli çalışanın az olması ve yetişmemesi bu sektör için büyük sorunlardan bir tanesidir. Yurt dışı fuarlarının iptal olması ve buralardaki pazarı etkileyici şekilde kaybetmemiz olmuştur. Bu süreçte iç pazara yönlenerek en az zararla süreci atlatmış bulunmaktayız.

"HAVAALANI VE DEMİRYOLU BİR AN ÖNCE KAZANDIRILMALI"

Çorum, her sektöre hitap edebilen potansiyeli olan güçlü ve kararlı bir şehirdir. Çorum'daki eksik ve olumsuz durumları bir kenara bırakıp çabamızdan vazgeçmiyoruz. İl olarak daha fazla güç kazanmamız için devlet tarafından havaalanı ve demir yolu gibi ulaşımlarının en kısa sürede şehrimize kazandırılması gerekiyor. Bu 2 önemli sorun tüm Çorum sanayicisini olumsuz etkilemektedir. Bu sorunlar çözüldükten sonra Çorum'un ihracat ve üretim sayılarında daha çok artış olacağını hepimiz açıkça görebiliriz.”