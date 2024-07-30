Ahlatcı Çorum FK’nın transfer etmek için yoğun çaba harcadağı Kadir Sever transferinde mutlu sona çok yakın.

Stoper mevkiinde oynayan iki sezon önce Orduspor’dan Giresunspor’a transfer olan ve Süper Lig kadrosunda yer alan genç futbolcu için bir çok kulüp devrede. Kadir Sever’in transferi için başkan Oğuzhan Yalçın’ın büyük çaba harcadığı ve genç futbolcuyu kırmızı siyahlı takıma gelmeye ikna ettiği öğrenildi.

Kulübünün 20 milyon bonservis parası istediği Kadir Sever için 10 milyona yakın bir teklifde bulunan Çorum FK yeşil beyazlı kulüplede büyük oranda onlaştı.

Kadir Sever’in dün akşam saatlerinde Çorum’a geldiği ve yapılacak görüşmeler sonunda kesin anlaşmanın sağlanması halinde resmi imzanın atılması bekleniyor. Sever resmi imzayı atması halinde bugünden itibaren yeni takımı ile çalışmalara başlaması bekleniyor.