1. Amatör Küme Büyükler Liginde dört yıldır şampiyonluk mücadelesi veren ancak bugüne kadar final maçlarında galip gelemeyen Mimar Sinan Gençlikspor bu şanssızlığı Gülabibeyspor karşısında kırdı.

Teknik Direktör Hüseyin Eğer yönetiminde ilk yıl Çimentospor ile ardından iki sezonda Sungurlu Belediyespor ile şampiyonluk mücadelesi veren Mimar Sinan Gençlikspor bu üç sezonda bitiminde şampiyonluğu rakiplerine kaptırdı.

Bu sezon ise Gülabibeyspor ile şampiyonluk yarışı veren Mimar Sinan Gençlikspor ilk yarıda rakibine 2-1yenilerek yedinci final maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Pazar günü sekizini final maçında Gülabibeyspor önünde son 20 dakikada bulduğu gollerle 3-0’lık net bir galibiyet alan Mimar Sinan büyük sevinç yaşadı.

Mimar Sinan Gençlikspor’un genç teknik direktörü Hüseyin Eğer inandıklarını ve başardıklarını belirterek başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eğer maçın ilk yarısında rakibin hücum gücünü bilerek onları durdurma adına kontrollü bir oyunucu tercih ettiklerini ve bunu tam olmasada bir nebze başarılı olduklarını söyledi.

İkinci yarıda ise oyun taktiklerini değiştirdiklerini belirten Eğer ‘İkinci yarının tamamına yakın bölümünü üstün bir oyunla rakibimize alan bırakmadan baskılı oynayarak sonuca gitmeyi bildik. Oyuncularımın özellikle ikinci yarıdaki mücadelesi ve kazanma arzusu için hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ligin bitimine beş hafta ve bu maçların her birine aynı ciddiyetle çıkıp sezon sonunda arzu ettiğimiz Bölgesel Amatör Lige çıkmak istiyoruz. Gülabibeyspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diyor ve bizleri maçta yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum’ dedi.