Çorum FK eski teknik direktörlerinden Yavuz İncedal ve Ahmet Yıldırım çalıştıkları takımlardan hafta sonu oynanan maçların ardından ayrılık kararı aldılar.

İki dönem Çorum FK’da görev yapan tecrübeli teknik adam Yavuz İncedal sezon başında Orduspor’dan ayrıldıktan sonra İnegöl Kafkaspor ile anlaşmıştı.

3. lig 1. grupta play-off mücadelesi veren Kafkasspor takımı hafta sonu Edirnespor deplasmanında 5-1 mağlup olduktan sonra yönetim ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonunda ayrılık kararı alındı.

Önceki sezonlarda Çorum FK’da görev yapan Ahmet Yıldırım ise bu sezon başında Bucaspor’da göreve başlamış ayrılık kararının ardından 52 Orduspor AŞ ile anlaşmıştı.

Genç teknik adam play-off mücadelesi verdiği grupta Aliağa Futbol AŞ deplasmanında rakibine 2-1 mağlup olunca mor beyazlı takımda Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ile yollar ayrıldı.

Ligde ikinci sırada bulunan rakibi önünde uzatma dakikalarına 1-0 önde giren 52 Orduspor takımı bu dakikalarda yediği iki golle rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Ahmet Yıldırım’ın ekibinde Çorumlu teknik adam Serkan Güney de görev yapıyordu.