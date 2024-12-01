Bursa'nın Yıldırım ilçesinde açılan ev eşyası mağazasında ilk gün indiriminden faydalanmak isteyenler akın etti.

Ürünleri uygun fiyatlı almak isterken birbirlerini ezdiler, bir kadın ayağından fırlayan terliği bile bırakıp koştu. Vatandaşların birbirini ezdiği anlar kameraya yansırken, izdiham sonrası terlik bulan sunucu ise vatandaşlara seslenerek, "Terliğini düşüren abla nerde? Bu kapmayanlar terliği unutturur" diye seslendi. Neyse ki yaşanan izdiham da ciddi bir yaralanma meydana gelmedi. Basın mensuplarına konuşan mağaza çalışanları, “Açılışa özel her şeyi yarı fiyatına indirdik. Sabah saatlerinde kapıda yüzlerce kişi vardı. Kapıların açılmasıyla bir anda içeri daldılar. İzdiham yaşandı. Bu kadarını bizde beklemiyorduk” ifadelerini kullandı.