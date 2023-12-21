Türkiye'de bir çok ilde şubelerini kapatma kararı alan ING Bank, Çorum Şubesini de kapattı.

Yıllardır İnönü Caddesi'ndeki tek şubesi ile hizmet veren ING Bank Çorum'dan çekilme kararı aldı.

Bankanın Türkiye genelinde bir çok ilinde şubelerini kapattığı öğrenilirken, banka Çorum'daki müşterilerine bir mesaj yolladı.

Bankadan yapılan açıklamada; "Çorum'daki şubemiz kapanmıştır. Valilik önündeki bankamatiğimizden işlem yapabilirsiniz. Ortak bankamatiklerimiz Akbank ve İşbankası. Sorularınız için 0850 222 06 00 çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz." ifadelerini yer verildi