İngiliz ekonomist Timothy Ash, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in etkisini vurguladı. Ash, "Şimşek atanmasa ve 180 derecelik bir politika değişimi yapmasaydı; Türkiye muhtemelen 2000-2001'e benzer bir sistemsel ekonomik krizle karşı karşıya kalacaktı." ifadelerini kullandı.

FİTCH, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltti. Görünüm ise pozitiften durağana geriledi.

"ŞİMŞEK ATANMASA TÜRKİYE 2001'E BENZER BİR EKONOMİK KRİZLE KARŞI KARŞIYA KALACAKTI"

Dünyaca ünlü İngiliz ekonomist Timoty Ash, Fitch'in kararının ardından değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibinin reformlarının etkisinin görüldüğünü belirten Ash, şunları söyledi: "Beklenen bir durum, Şimşek ve ekibinin reform politikalarının getirilerini gösteriyor. Ve tekrarlamak gerekirse, Şimşek atanmasa ve 180 derecelik bir politika değişimi yapmasaydı; Türkiye muhtemelen 2000-2001'e benzer bir sistemsel ekonomik krizle karşı karşıya kalacaktı.

"ENFLASYONLA MÜCADELE ARTIK KAZANILMAK ZORUNDA"

Mehmet Bey'e teşekkürler, çünkü onun rehberliğinde ekonomik ortodoksiye dönüş, şu anki derecelendirme yükselişlerine yönelik ivmenin büyük bir kısmını açıklıyor. Enflasyonla mücadele artık kazanılmak zorunda."