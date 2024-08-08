Sosyal medya platformu Instagram'a yaklaşık 6 gündür erişim sağlanamıyor. Türkiye ile Instagram yetkilileri arasında görüşme sağlanmış olsa da henüz platform açılmadı. Instagram kullanıcıları Instagram yasağının ne zaman kalkacağını merak ediyor. Instagram erişim engelinin kaldırılmasını bekleyen son gelişmeleri takip ediyor. Instagram'la ilgili son açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'dan geldi.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK)'nın 2 Ağustos'ta popüler sosyal medya platformu Instagram için getirdiği erişim engeli sürüyor. Instagram'a katalog suçlar kapsamında getirilen yasak yaklaşık 6 gündür devam ediyor. Instagram'la ilgili pek çok açıklama gelse de henüz Instagram'ın kaderi için nihai karar verilmiş değil. Peki, Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram erişim yasağı ne zaman kalkacak?

AK Parti'den yeni Instagram açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Instagram erişim engeliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir TV canlı yayınında konuşan Yalçın, "Türkiye'nin de kanunları var buna karşı tedbirler alır. Pozitif ilerlemeler kaydediliyor. Kuralsız alanlarından vazgeçmek istemiyorlar. Müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını, kurallara uyacağını taahhüt edeceğini ve böylelikle kısa sürede açılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Instagram açılacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantı ve son durumla ilgili, "Yeni bir takvim, hani şu tarihte toplanacağız değil. Bir toplantıya gerek kalmamasını umuyoruz, ‘Sizin şu taleplerinizi karşıladık’ dediklerinde biz de bu erişimi sağlamış olacağız. Erişimi engelleme uyarılarını dikkate almadılar. Bu platform diyor ki Hamas terör örgütüdür, YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Bizim ülkemizdeyseniz bizim ülkemizin hassasiyetlerini dikkate alacaksınız" açıklamasını yapmıştı.