Türkiye terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Mehmetçik sınır ötesindeki hainlere göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK EDECEĞİZ"
Bakanlığın açıklamasında, "Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" denildi.
Editör: Çorum Hakimiyet