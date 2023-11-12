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HARUN AKKAYA

Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) TEKNOKENT A.Ş. Yönetim Kurulu olağan toplantısı TEKNOKENT binasında gerçekleştirildi. TEKNOKENT A.Ş. Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum ve ülke sanayisine büyük katkılar sağlayacak TEKNOKENT'te yer alan firmaların sayısının artması için iş dünyasına davetini yineledi.

Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu ve TEKNOKENT A.Ş. Başkanı Çetin Başaranhıncal, Yönetim Kurulu Üyeleri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, TEKNOKENT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çorum TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özgür Yalçın’ın katılımıyla katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda, TEKNOKENT’in faaliyetleri ve idari konular ele alındı.

AR-GE yatırımlarının son derece önemli olduğunun, ülkelerin kendi teknolojilerini üretmesinde ve ihraç etmesinde AR-GE yatırımlarının büyük bir rol üstlendiği belirten Çetin Başaranhıncal, sanayi şehri olan Çorum'da katma değeri yüksek, nitelikli AR-GE faaliyetlerini hayata geçirme noktasında TEKNOKENT'in büyük önem arz ettiğini söyledi.

Çorum ve ülke sanayisine büyük katkılar sağlayacak TEKNOKENT'te yer alan firmaların sayısının artması için iş dünyasına davetini yineleyen Başaranhıncal, “Türkiye’de ihracat yapan iller arasında üst sıralarda olan Çorum’da, Teknokentimizin daha fazla şirkete ev sahipliği yaparak tıpkı Silikon Vadisi’nde olduğu gibi, başta ilimiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemize yüksek katma değer üreten ürünlerin geliştirilmesi konusunda öncü rol oynamaya devam etmektedir. Bu bizler için çok önemli bir unsurdur” dedi.

Toplantıda TEKNOKENT’in yürüteceği faaliyetler ile işletme modeli ve kiralama işleri başta olmak üzere idari konularda ele alındı.