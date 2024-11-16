Çorum Oto Sanayicileri Derneği (ÇOSAD) Başkanı Eyyüp Pehlivan, yaptığı açıklamada iş güvenliğinin maliyetten öte bir kazanım olduğunu söyledi.

İş güvenliğinin sadece çalışanların sağlığını korumakla kalmadığını, aynı zamanda işletmelerin verimliliğini, çalışma bağlılığını ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini de artırdığını ifade eden Eyyüp Pehlivan, “Güvenli bir iş ortamı, çalışanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Bu da onların işlerine daha verimli odaklanmalarına ve iş kazalarının önlenmesine yardımcı olur. İş kazaları ve meslek hastalıkları azaldıkça, işletmeler daha kesintisiz çalışabilir ve finansal kayıplarını minimize eder” dedi.

İş güvenliğine yapılan yatırımların kısa vadede bir maliyet gibi görünse de uzun vadede büyük kazançlar getirdiğinin altını çizen ÇOSAD Başkanı Pehlivan, “Tazminat, cezalar ve üretim aksaklıkları gibi maliyetler ortadan kalkar, iş gücü daha verimli hale gelir ve çalışan bağlılığı güçlenir. İşyerindeki güvenlik kültürü, çalışanların işe olan bağlılıklarını artırır ve daha üretken bir iş gücü oluşturur” diye konuştu.

Ancak özellikle zorlu piyasa koşullarında esnaf ve küçük işletmelerin iş güvenliği için gereken yatırımları yapmakta zorlanabildiklerini vurgulayan Pehlivan, “Bu noktada devletin desteği büyük önem taşıyor. Devletin, iş güvenliği tedbirlerinin uygulanabilmesi için esnafın yükünü hafifletecek teşvikler, mali destekler ve kolaylaştırıcı düzenlemeler sunması gerekiyor. İş güvenliğine dair yapılacak devlet destekli yatırımlar, yalnızca iş kazalarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik olarak da toplumsal kazanç sağlar” şeklinde konuştu.

İş güvenliği konusunda yalnızca işverenlerin, çalışanların ve mülki idarecilerin değil, aynı zamanda kanun koyucular ve devletin de önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini kaydeden Pehlivan, “Devletin, esnafın ve küçük işletmelerin iş güvenliği alanındaki yükünü hafifletecek destekleri artırması, toplumsal faydayı büyütecektir. Hep birlikte güvenli bir çalışma kültürü oluşturmak için işverenler, çalışanlar, mülki idareciler, sivil toplum kuruluşları ve devlet olarak adım atmalıyız. Çünkü daha kaybedecek bir canımız yok ve iş güvenliğini sağlamak, topluma ve ekonomiye değerli bir kazanım olarak geri dönecektir” ifadelerine yer verdi.