Çorum’un Ortaköy İlçe Belediye Başkanı Taner İsbir, 30 EKİM-1 KASIM tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Akdeniz Belediyeler Birliği toplantısına katıldı.

İsbir toplantıda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Biriliği Başkanı Muhittin Böcek ile bir araya gelerek ilçenin taleplerini iletti.

İsbir, küçük belediyelerin büyükşehir ve İl belediyeleri tarafından imkanlar ölçüsünde desteklenmesini gerektiğini belirten İsbir, bazı hizmet ve projelerde kendilerine destek sağlanması hususunda yardımcı olunmasını gerektiğini ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Biriliği Başkanı Muhittin Böcek’e misafirperverliği ve ilçeye gösterdiği ilgisinden dolayı teşekkür etti.