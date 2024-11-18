Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Anahtar Parti(A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nu ziyaret etti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, "Partilerimiz ayrı olsa da ülkümüz bir, yıllarca aynı istikamette yürüyerek ülkemizin çıkarları için bir arada olduk, kurmuş olduğunuz partinin ülkemize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ağıralioğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Taner İsbir'e teşekkür etti.