Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’i makamında ziyaret etti.

Başkan İsbir, ziyarette Ortaköy’de yapılan gençlik ve spor faaliyetleri hakkında bilgi verirken planlanan faaliyetler hakkında görüş alış verişi yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ise, Ortaköy’de spora ve gençlere verilen koordinasyon aletleri, top ve forma gibi tüm malzeme desteklerinden dolayı Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e teşekkür etti.

Hüseyin Şahin, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in sporun ve sporcunun yanında olduğunu görmekten dolayı memnun olduklarını belirtti.