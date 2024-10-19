Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ı ziyaret etti.

Başkan İsbir, ziyaretinde Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kıymetli Başkanımız Ali Tombaş’a ziyarette bulunarak hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. İlçemizde gerçekleştireceğimiz hizmet ve projeler hakkında istişarede bulunarak desteklerini talep ettik. Başkanımızın misafirperverliği ve ilgi alakasından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan İsbir, ziyaretin anısına Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’a yöresel ürünler hediye etti. (Haber Merkezi)