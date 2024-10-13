Karaman​'da sabah saatlerinde feci bir trafik kazası​ meydana geldi. İşçi servisinin devrildiği kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

SERVİS ARACI YOLDAN ÇIKIP AĞAÇLARA ÇARPTI

Kaza sabah saat 07.15 sıralarında Karaman-Mersin kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Merkeze bağlı Cerit köyünden aldığı tarım işçilerini Karaman merkezdeki elma bahçesine götürdüğü öğrenilen H.P. idaresindeki 70 ABK 451 plakalı Fort transit minibüs​, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çam ağaçlarına çarpması sonucu devrildi.

KAZADA AĞIR BİLANÇO

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, devrilen minibüsteki 8 yaşındaki Adem Poyraz ile Feride Keskin (59) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 13 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE JANDARMA KOMUTANI DA OLAY YERİNDE

Kazanın ardından Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı da bölgeye gelerek bilgi aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerden sonra hayatını kaybeden Adem Poyraz ve Feride Keskin’in cenazeleri Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.