Çorum’da çalıştıkları inşaatın iskelesinden düşen 2 işçi ağır yaralandı.
Dün merkeze bağlı Karacaköy Köyü’nde bir inşaatta çalışan Şeref K., ile Muzaffer İ. üzerine çıktıkları iskelenin çökmesi üzerine 4 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan işçiler Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İşçilerin tedavisinin yoğun bakımda devam etiği öğrenildi.
Editör: Fatih Battar