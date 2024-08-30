Çorum’da çalıştıkları inşaatın iskelesinden düşen 2 işçi ağır yaralandı.

Dün merkeze bağlı Karacaköy Köyü’nde bir inşaatta çalışan Şeref K., ile Muzaffer İ. üzerine çıktıkları iskelenin çökmesi üzerine 4 metre yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan işçiler Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İşçilerin tedavisinin yoğun bakımda devam etiği öğrenildi.   

Editör: Fatih Battar