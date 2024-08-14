Alandüzü Mahallesi'nde şehir hastanesinin inşasında çalışan işçilerin kaldığı yerin tavanı çökmesinin haber verilmesiyle itfaiye, polis ve AFAD ekipleri ilkyardım için bölgeye girdi. 15 işçinin yaralandığı olay için Sakarya Valiliği yaptığı açıklamada hastanelere sevk edildiği bildirildi.

TAVANDAKİ METAL PARÇA ÇÖKTÜ

Açıklamada, “Korucuk'ta yapımı süren bin yataklı hastanenin inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı prefabrik binanın tavanındaki metal parçanın çökmesi neticesinde 15 vatandaşımız hafif yaralanmış ve tedbir gayesiyle hastaneye sevkleri yapılmıştır. Yaralılarımızdan 2 vatandaşımız hariç diğerlerinin tedavileri ayakta devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.