Çorum FK, Ahlatcı Holding ile yaptığı isim sponsorluğu protokolü resmi imza töreni bugün yapılacak.

Yeni sezon için yapılan görüşmeler sonucunda 24-25 sezonunda Çorum FK ile Ahlatcı Holding arasında geçen yıl olduğu gibi isim sponsorluğunda anlaşma sağlandığı açıklanmıştı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın katılımları ile sponsorluk anlaşması imza töreni bugün Yeni Stadyumda yapılacak.

İmza töreni saati Ahmet Ahlatcı’nın programına göre dün gece saat saatlerde belli olması bekleniyor.