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1. Amatör Küme’de haftanın ilk maçında Pakro Kimya İskilipgücüspor, Kültürspor deplasmanında son dakika golü ile 3-2 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

İlk hafta ilçe derbisinde İskilipspor’a yenilerek haftayı puansız kapatan İskilipgücüspor ile ilk hafta Alaca deplasmanından üç puanla dönen Kültürspor arasındaki maç gol düellusuna sahhe oldu.

Maçın ilk dakikalarında Yunus Emre ile İskilipgücü önü geçti. 18. dakikada Kültürspor Oğuzhan ile beraberliği sağladı. İlk yarının son bölümünde İskilipgücüspor Ceylan’ın golü ile maçta yeniden üstünlüğü yakaladı ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Kültürspor 65. dakikada Muhammed ile beraberliği sağladı. Maçın bundan sonraki bölümü büyük bir çekişmeye sahne oldu. Kazanmak isteyen iki takımında gol yollarında başarılı olamadılar. İskilipgücüspor 90. dakikada Coşkun ile bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrılan İskilipgücüspor üç puanın sahibi olurken Kültürspor üç puanda kaldı.