1. Amatör Küme’de sezonun ilk hafta maçında İskilip derbisinde takımlar 1-1 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar.

Maça hızlı başlayan İskilipspor 13. dakikada Umut’un attığı golle 1-0 öne geçti ve morallendi. Maçın ilk yarısı bu golle İskilipspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda İskilipgücüspor beraberlik golü için yüklendi son bölümleri oldukça mücadele gücü yüksek geçen maçta İskilipgücü takımı 82. dakikada Batın’ın attığı golle skoru 1-1 yaptı. Beraberlik golünden sonra gerilen maçta İskilipgücü’nde Furkan kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.

Maçın son dakikalarında İskilipspor’un galibiyet golü çabası sonuç vermedi ve takımlar sahadan 1-1 beraberlik ile ayrıldılar.