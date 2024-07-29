Çorum'un İskilip Belediyesi, 'İskilip'in Kalbinde Yenilik' sloganı ile ilçede yenileme çalışması başlattı.

İskilip girişi Hacıkarani Köprüsü üzerinde bulunan maket İskilip evinin bakım ve onarımları yapılırken, "Amacımız, ilçemize gelen misafirlerimizi etkileyici bir görüntüyle karşılayarak İskilip'in güzelliklerini ön plana çıkarmak. Yapılan bu çalışmalarla, ilçemiz girişinin görünümünü modernize ederek, halkımıza ve ziyaretçilerimize daha estetik bir karşılama sunmayı hedefliyoruz."denildi.