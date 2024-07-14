İSİAD Başkan Vekili H. Fikret Kısar, Çorum TSO Başkan Yardımcısı ve Ticaret ve Sanayi Odası'nı temsilen İskilip OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Abdurrahman İstanbulluoğlu'nu işyerinde ziyaret ederek istişarede bulundu.

Çorum TSO Başkan Yardımcısı Abdurrahman İstanbulluoğlu, İskilip OSB'de mevzii imar planında sona gelindiğini, özel sektör mantığı ile bir an önce uygulamaya konulması gerektiğini belirtirken, İSİAD Başkan Vekili Kısar, bölgede 30 civarında fabrika parseli çıkacağını tahmin ettiklerini, bu parsellerde İskilipli işadamlarına pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi.

Kısar, şöyle devam etti: "Biz bu yola çıkarken onlara söz verdik, devletin hastane, hapishane, okul vb. haricinde İskilip'te bir yatırımı olmadı, yolların durumu malum İskilip 100 yıldır böyle bir projenin hayaliyle yaşıyor. Devlet nasıl Osmancık, Sungurlu, Çankırı Kurşunlu, Tüney OSB’nin alt yapısını yaptıysa İskilip OSB'nin de alt yapısını yapmak zorunda, saydığımız komşu OSB'lerin hepsi yol üzerindedir. İskilip yol üzerinde olmadığı için adeta köhne bırakılmış bir şehir hüviyetindedir."

Öte yandan İskilip OSB ile ilgili Ağustos ayında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Zekeriya Coştu'dan destek istenecek. (Haber Merkezi)