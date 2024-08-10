İskilipli Ebussuud Efendi vefatının 450. yılında İstanbul Süleymaniye’de düzenlenecek sempozyum ile anılacak.

İskilip Belediyesi ve İSİAD’ın öncülüğünde Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Kent Konseyi’nin himayelerinde düzenlenecek sempozyumun Tertip Komitesi Başkanı Fikret Kısar, İstanbul’daki program ile ilgili bilgiler paylaştı.

Kanunî'nin vazgeçilmez Şeyhülislâmı İskilipli Ebussuud Efendi Sempozyumu, bizzat temelini atıp açılışını da yaptığı Süleymaniye Camii ve Külliyesi’nde 23 Ağustos 2024 Cuma günü yapılacak. Anma programı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ)’den Prof Dr. Şaban Karasakal’ın Cuma sohbeti ile başlayacak. Karasakal Ebussuud Efendi’nin hayatı Kanuni ile olan ilişkisi ve tefsirini anlatacak..

Cuma çıkışında misafirlere İskilip Dolması ikram edilecek. 23 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00’da Süleymaniye Külliyesi, İstanbul Müftülüğü konferans salonundaki Ebussuud Efendi Sempozyumu’nun açılış konuşmasını İstanbul Müftüsü Prof Dr. Safi Arpaguş yapacak.

Ebussuud Efendi Sempozyumu iki oturum halinde yapılacak. İlk oturumun başkanlığını Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof Dr. Selim Argun yönetecek. Birinci oturumda Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mustafa Avcı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi E. Tefsir Anabilimdalı Başkanı Prof Dr. Ahmet Nedim Serinsu, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Prof Dr. Reşat Öngeren ve İbrahim Çeçen Üniversitesi İlahiyat Fakültesi E. Dekanı Prof Dr. Adem Yerinde sunum yapacaklar.

Sempozyumun ikinci oturumunu BAİBÜ İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Şaban Karasakal yönetecek.

Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı hemşehrimiz Prof Dr. Mustafa Ertürk de, Ebussuud Efendi’nin dedesi Mustafa İmadi ve babası Muhiddin Yavsi’nin neden İskilip’e yerleştiğini anlatacak.

BAİBÜ Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Abdulkadir Dağlar ise Ebussuud Efendi’nin çok bilinmeyen şairlik yönünden bahsedip şiirlerinden örnekler sunacak. Ayrıca Kanunî'nin ‘ Zigetvar Yolunda’, Hukukçu Şeyhülislam İskilipli Ebussuud Efendi’ye yazdığı mektuptan bahsedecek.

BAİBÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet Süme de, Ebussuud Efendi’nin Osmanlı dönemine damga vuran devlet adamlığını anlatacak.

Sempozyum Tertip Komitesi Başkanı Fikret Kısar, bilindiği üzere programın İskilip ayağı ile ilgili daha önceden verdiği bilgide, 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü öğleden sonra Ebussuud Efendi’nin doğup büyüdüğü İskilip’te yapılacak anma programı ve mevlide sürpriz konukların katılacağını duyurmuştu.

Kısar, gerek İstanbul’daki sempozyuma, gerekse İskilip’te yapılacak anma programı ve mevlide hemşehrilerini davet etti. (Haber Merkezi)