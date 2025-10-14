Balkan Güreş Şampiyonasında İskilip Belediyespor’lu güreşçiler U 20’de bir altın bir bronz madalya kazandılar. Şampiyonada Büşranur Özmez altın Ferhat Yiğit ise bronz madalya kazandı.

Romanya’da yapılan U 20 Balkan Güreş Şampiyonasında kadınlar 55 kiloda milli mayoyu giyen Büşranur Özmez tüm rakiplerini yenerek sıkletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Büşranur Özmez’in bundan önce Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında elde ettiği başarılara bir yenisini ekledi.

İskilip Belediespor’dan yetişen ve halen ASKİspor kulübünde güreş hayatını sürdüren Ferhat Yiğit ise yarı final maçını kaybettikten sonra repesaj maçını kazanarak Balkan üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

U 17 Balkan Güreş Şampiyonasında milli mayoyu giyen İskilip Belediyespor’dan Esma Özmez de sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı., İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci bu başarılara imza atan sporcuları ve antrenörlerine tebrik ederek ‘ “Bu başarılar, uzun süredir devam eden disiplinli çalışmanın ve inancın sonucudur. İskilip artık güreşte bir marka olma yolunda hızla ilerliyor’ dedi.