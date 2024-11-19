Çorum'un İskilip ilçesinde görev yapan muhtarlar, TBMM'de AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatçı’yı ziyaret ederek köylerin ihtiyaçlarını anlattı.

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı 64 köyün muhtarı, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve İlçe Başkanı Mehmet Demirci eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret etti. TBMM ziyaretinde AA Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Yusuf Ahlatçı’yı ziyaret eden heyet İskilip ve köylerinin ihtiyaçları konusunda ilgili bilgiler verdi.

Konu hakkında açıklama yapan Ak Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, “Belediye Başkanımız İsmail Çizikci ve 64 köy muhtarımızla birlikte, İskilip’in ihtiyaçları ve köylerimizin taleplerini iletmek amacıyla AK Parti Çorum Milletvekillerimiz Sayın Av. Yusuf Ahlatcı ve Sayın Av. Oğuzhan Kaya'yı Gazi Meclisimizde ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretle, ilçemizin kalkınması, köylerimizin altyapı ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması konusunda önemli görüşmeler yaptık. Muhtarlarımızın ilettiği talepleri birinci elden aktararak, çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledik. Sayın vekillerimizin, bölgemizin gelişimi için gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. Halkımızın refahını artırmak, İskilip’imizin daha güçlü bir geleceğe ulaşmasını sağlamak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.