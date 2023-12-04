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1. Amatör Küme’de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımı HE Kültürspor ile İskilipspor arasındaki maçtan konuk takım ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

İlk üç haftayı üçer puanla tamamlayan iki takım Kültürspor ile İskilipspor arasındaki maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti. Kültürspor’un etkili oldğu bu yarıda İskilispor kalecisi Furkan rakibe gol izni vermedi ve devre 0-0 beraberlik ile sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan İskilipspor 62. dakikada Mehmet ve 75. dakikada Ali’nin golleri ile 2-0 öne geçti. Maçtan bu skorla galip ayrılan İskilipspor 6 puanla beşinci sıraya yükselirken Kültürspor üç puanda kaldı.