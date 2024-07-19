Çorum 'un İskilip ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi açıldı.

Vali Zülkif Dağlı, 106 kursiyerin eğitim gördüğü merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, burada kadınların ve çocukların verimli zaman geçirebileceğini söyledi.

Çorum merkezde 2, Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde birer tane aile destek merkezi bulunduğunu belirten Dağlı, kentteki 5. merkezin de İskilip ilçesine açıldığını bildirdi.

Dağlı, talep olması durumunda farklı bölge ve mahallelerde de yeni merkezlerin açılabileceğini kaydetti.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat da ilçede kadınlar için sosyal imkanların kısıtlı olması nedeniyle aile destek merkezi kurmaya karar verdiklerini belirtti.

Kurstan çok güzel geri dönüşler aldıklarına dikkati çeken Polat, "Şu anda 106 kadın kurslarda eğitim görüyor. İnşallah talebe göre kurslar açıp ilçemizi sosyal ve kültürel anlamda daha iyi noktaya taşımak istiyoruz." dedi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Dağlı, açılış kurdelesini kestikten sonra aile destek merkezini gezdi.