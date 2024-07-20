İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen "Dünden Bugüne Şehir Parkı" temalı fotoğraf sergisi büyük beğeni topladı.

Şehir Parkı'nın tarihine ışık tutan sergide yer alan nostaljik fotoğraflar, ziyaretçileri geçmişe yolculuğa çıkardı.

Belediye Başkanı İsmail Çizikci, serginin ilçenin kültürel mirasına yaptığı katkıya vurgu yaparak, "İlçemizin ve Şehir Parkımızın tarihine ışık tutan nostaljik fotoğraflarla dolu bu sergiye vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri mutlu etti. Sergimiz yarın da açık olacak. Bu nostaljik yolculuğa sizleri de bekleriz” dedi.

Serginin açılışına Kaymakam Ramazan Polat, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, MHP İlçe Başkanı Mehmet Aktaş, daire amirleri, STK yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

İskilip'in kültürel ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan Şehir Parkı, halkın dinlenme ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği bir alan olarak kuruldu.