19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Büstü'ne çelenk sundu.
Törende Kaymakam Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Adem Gökkuş, Cumhuriyet Savcısı Yasin Onur Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Hakan Güven ve diğer katılımcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.
Törenin ardından İskilip Öğretmenevi'nde şehit aileleri ve gazilere yemek ikram edildi.
Editör: Çorum Hakimiyet