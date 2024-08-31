Çorum'un İskilip ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
İskilip Garnizon Komutanı Üsteğmen Halim Gökkuş'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.
Kaymakam Polat, daha sonra makamına geçerek tebrikleri kabul etti.
Kabul töreninin ardından protokol üyeleri, İskilip Hacı Karani Mezarlığındaki şehit kabirlerini ziyaret etti.
Editör: Çorum Hakimiyet