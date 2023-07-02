MURAT ÇETİN

İŞKUR, çarşı, mahalle ve inşaat bekçiliği için personel alımlarını başlattığını duyurdu. Yapılan duyuruya aralarında Çorum’un da bulunduğu 23 ilde bekçi alımı yapılacak.

Adayların bu pozisyon için gerekli olan şartları sağlamaları halinde, 22 bin TL maaşla işe başlama fırsatı sunulacağı ifade edildi.

Türkiye İş Kurumu, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla farklı illerde bekçi alımı yapılacağını duyurdu. İlgili alımlarda bazı şartlar aranmaktadır ve bu şartlar İŞKUR'un resmi web sitesinde açıklanmıştır. Adaylar, bekçilik işine başvurularını İŞKUR internet sitesi üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Ayrıca, bu alımda KPSS şartının aranmayacağı da belirtilmiştir. İnşaat, işyeri ve mahalle bekçiliği için yapılacak olan alımlarda İŞKUR tarafından belirlenen bazı kriterler bulunmaktadır.

İlanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar için gereken kriterler şunlardır:

“18 yaşını doldurmuş olmak, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da tecilli olmak, iş yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunları bulunmamak, görevini özenle yerine getirebilmek, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.

İŞKUR, bekçi alımını toplamda 23 farklı ilde gerçekleştirecektir.

Bu iller şunlardır: Kahramanmaraş, İstanbul, Karaman, Zonguldak, Manisa, Kayseri, Elazığ, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Eskişehir, Çorum, Amasya, Ankara, Aydın, Konya, Sivas, Kırklareli, Sakarya, Erzurum, Hatay, Kocaeli ve Antalya. Söz konusu illerde yaşayan adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya İŞKUR'un resmi internet sitesine girerek kolaylıkla yapabilirler.

İlgili internet adreslerine giriş yapıldıktan sonra birçok iş ilanı ve şartlara kolayca ulaşmak mümkündür.

Bekçilik ilanına ise İş arama sayfasında "MESLEK" kısmına "bekçi" yazarak kolaylıkla erişilebilir.