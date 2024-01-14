Giresun’da bir kadın kablo ile boğularak öldürüldü.

Giresun şehir merkezindeki bir türkü evinde gece saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda, İ.Y. adlı şahıs ile Şengül Yeşilkaya adlı kadın arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y. adlı şahıs Şengül Yeşilkaya adlı kadını boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından cansız bedeni bulunan kadının, ilk incelemelere göre kablo benzeri bir cisimle boğularak öldürülmüş olabileceği değerlendirilirken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.