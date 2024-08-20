İsmail Atalay Baydur yeni sezon için Aykan Atik’in ekibinde Viranşehir Belediyespor’da görev yapacak. Bir çok kulüpte profesyonel futbol oynadıktan sonra teknik adam olarak göreve başlayan İsmail Atalay Baydur Çorum FK alt yapısında, A takımda Genel Kaptan ve teknik ekipte görev yaptıktan sonra geçen sezon ilk yarıda Kırıkkalegücü takımında görev yaptı.

İsmail Atalay Baydur bu sezon 3. lige yükselen ve Teknik Direktör Aykan Atik ile anlaşan Viranşehir Belediyespor’da Aykan Atik’in teknik ekibinde görev yapacak. Takım bugün Afyon’da toplanacak.