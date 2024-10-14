İsmail Atalay Baydur yeniden Kırıkkale FK’da göreve başladı.

Geçtiğimiz sezon başında Aykut Erdoğan’ın ekibinde Kırıkkale FK’da antrenör olarak göreve başlayan İsmail Atalay Baydur teknik ekip olarak ayrılık kararı sonrası ayrılmıştı.

Bu sezon başı Teknik Direktör Aykan Atik ile Viranşehir Belediyespor’da göreve başlayan İsmail Atalay Baydur dört maç sonunda görevi teknik ekiple birlikte bıraktı.

Sezona Ercüment Coşkundere ile başlayan Kırıkkale FK’da tecrübeli teknik adam ile yolların ayrılmasının ardından geçen sezon görev yapan Aykut Erdoğan ile anlaşma sağlandı.

İsmail Atalay Baydur da Aykut Erdoğan ile birlikte Kırıkkale FK’da yeniden göreve başladı.